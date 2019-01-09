Восьмиклассника из Якутии арестовали за убийство друга

Сам юноша говорит, что только один раз ударил товарища, поэтому лишь частично признаёт свою вину.

Восьмиклассника из Якутии арестовали по подозрению в убийстве друга во время ссоры. Сам подросток частично признал свою вину, говоря, что нанёс товарищу только один удар. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

В ведомстве рассказывают, что 4 января трое 16-летних друзей пили алкоголь в квартире. В какой-то момент между восьмиклассником и его другом, который уже окончил девять классов, началась ссора, переросшая в потасовку. Третий участник вечеринки в этот момент убежал из квартиры, чтобы позвать на помощь. Когда он вернулся, подросток был мёртв.

Прибывшие медики зафиксировали, что в области грудной клетки у молодого человека три ножевых ранения, от которых тот и умер. Восьмиклассник попытался скрыться с места, но был оперативно задержан.