ОНФ выяснил, сколько россиян ведут здоровый образ жизни

19% респондентов заявили, что твёрдо придерживаются ЗОЖ, ещё 46% стараются его вести.

Здоровый образ жизни в полной мере ведут лишь около 0,4% участников опроса, при этом к приверженцам ЗОЖ себя относит около 65% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ), проведённого в мобильном приложении "Народный контроль".

19% участников опроса заявили, что твёрдо придерживаются здорового образа жизни, 46% стараются его вести, но на деле все условия соблюдает небольшое число россиян. Из порядка 4600 респондентов ЗОЖ ведут только 18.

Многие участники исследования согласились в необходимости повышать приверженность к ЗОЖ. Наиболее предпочтительной мерой по стимулированию они назвали скидки на авиа- и ж/д билеты на отдых в России. По мнению респондентов, в борьбе с табакокурением, употреблением алкоголя, неправильным питанием и гиподинамией поможет широкая пропаганда.

— Не стоит забывать и о массовом спорте. Самыми доступными и действенными физическими нагрузками в повседневной жизни являются ходьба, бег, велосипедные прогулки, — отметили в ОНФ.

Ранее представители "Молодёжки ОНФ" проанонсировали новый перспективный конкурс для юных дизайнеров под названием "Дай пять! Дизайнер будущего".