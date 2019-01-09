Задержан подозреваемый в убийстве дознавателя в Подольске

Подозреваемый в убийстве сотрудника полиции в подмосковном Подольске задержан. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.
— Задержан житель Республики Чувашия 1978 г.р., подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области в ночь на 9 января, — сообщила Петрова.
В ближайшее время преступника доставят на допрос.
Как уже сообщал Лайф, полицейского убили в Подольске во время бытового конфликта на почве ревности. Злоумышленник нанёс дознавателю один удар ножом в шею, от которого тот скончался. Преступник скрылся с места ЧП.
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