Задержан подозреваемый в убийстве дознавателя в Подольске

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Задержан подозреваемый в убийстве дознавателя в Подольске

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Фото: © Pixabay

Подозреваемый в убийстве сотрудника полиции в подмосковном Подольске задержан. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

— Задержан житель Республики Чувашия 1978 г.р., подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области в ночь на 9 января, — сообщила Петрова.

В ближайшее время преступника доставят на допрос.

Как уже сообщал Лайф, полицейского убили в Подольске во время бытового конфликта на почве ревности. Злоумышленник нанёс дознавателю один удар ножом в шею, от которого тот скончался. Преступник скрылся с места ЧП.

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