Путин заявил, что в сфере науки нет ограничений на сотрудничество

При этом президент призвал главу РАН строить работу с другими государствами на равноправной основе.

В научной сфере нет ограничений на сотрудничество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой РАН Александром Сергеевым.

— У нас здесь нет никаких ограничений, сотрудничать нужно со всеми, кто хочет с нами работать, — приводит пресс-служба слова главы государства.

Речь об этом зашла, когда Сергеев напомнил о просьбе по финансированию международных академических обменов. В их рамках планируется создать несколько центров, которые будут работать по принципу мозговых штурмов.

— Единственное, на что хотел бы обратить внимание: в результате работы — а она должна быть построена на равноправной основе, равноценном обмене — чтобы мы от этой работы ничего не проигрывали, а только выигрывали, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что Россия не должна стать источником получения другими каких-то знаний, а при обмене получать по меньшей мере равноценную информацию от другой стороны.