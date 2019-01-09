В ПФР пояснили, как будут назначаться пенсии в 2019 году

Соблюдение минимальных требований по отработанному стажу и накопленным баллам, как и ранее, необходимо для назначения страховой пенсии по старости в этом году, когда вступают в силу изменения пенсионного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

В фонде напомнили, что с этого года в стране начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста выхода на пенсию. Законом предусмотрен плавный переход к новым параметрам. В частности, с 2019 года пенсионный возраст увеличивается на год, при том что реальное повышение составит полгода.

— Право на пенсию в нынешнем году дают десять лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует также отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности, — говорится в сообщении фонда.

В ПФР также отметили, что выплаты для многих россиян остаются в прежних возрастных границах. Тут речь идёт о людях, которые имеют льготы по досрочному выходу на пенсию. В частности, это шахтёры, спасатели, водители общественного транспорта и представители других тяжёлых, опасных профессий, за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование.

— Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола, — резюмировали в ПФР.

В правительстве ранее поясняли, что изменение пенсионного законодательства позволит повысить размер пенсии и сбалансирует рынок труда.