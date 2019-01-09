Не курить, помириться с коллегами. Советы от Минздрава на первый рабочий день

Замминистра рекомендовал перейти на овощи и фрукты, больше двигаться и помириться с коллегами.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал в посте в соцсети "Фейсбук", что первый рабочий день после новогодних мини-каникул "было бы неплохо начинать позитивно". Он отметил, что после праздников некоторые люди выходят на работу легко и радостно, тогда как другие приходят в ужас из-за завершения каникул.

— Не злоупотребляйте кофе, чаями, кондитерскими изделиями. Существует достаточно много научных работ, которые показывают пользу кофе. Но налегать на него всё равно не нужно, равно как и на сладкую продукцию, которой традиционно много остаётся (если не всё съедено) после новогодних праздников, — написал Салагай.

Замминистра посоветовал есть больше фруктов и овощей, начать вести ежедневник с планами, помириться с коллегами, с которыми в 2018 году было сложно найти общий язык. Также Салагай призвал отказаться от курения, отметив, что операторы на горячей линии Минздрава могут дать рекомендации в борьбе с этой зависимостью.

Салагай напомнил и о пользе физической активности и волонтёрства.

— Задумайтесь над волонтёрством. Помогать другим — это очень эмоционально и важно. Это полезно всем, — написал замминистра, пожелав успехов в первый рабочий день 2019 года.

Ранее Лайф публиковал рекомендации психолога МГУ о том, как пережить первый день на работе после праздников.