Глава РАН на встрече с Путиным попросил поддержать престиж российской науки

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Глава РАН на встрече с Путиным попросил поддержать престиж российской науки

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Фото: © Пресс-служба Кремля

Актуальные вопросы развития науки и научного сообщества обсуждались в ходе встречи в Кремле.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития науки и научного сообщества, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, академик Сергеев проинформировал главу государства, что прямо внутри Российской академии наук планируется создать специальный центр научного обеспечения стратегического планирования. От имени учёных он попросил Путина о поддержке как в этом вопросе, так и в целом.

— Здесь, кроме того, очень важным является и то, что мы все вместе (я тоже тут буду просить Вашей помощи) позаботились о возрастании престижа науки в стране, — обратился к главе государства президент РАН.

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