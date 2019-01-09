Путин заявил, что аспирантура должна готовить учёных

Аспирантура должна готовить молодых специалистов в научной области, а не быть очередной ступенью высшего образования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым.

Руководитель РАН обратил внимание президента на серьёзную проблему — небольшое количество выпускников аспирантуры. В свою очередь Путин напомнил, что данная тема уже давно обсуждается.

— Аспирантура не должна быть просто продолжением высшего образования. Это не ещё одна ступень высшего образования, а это подготовка молодого учёного, — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Глава Академии наук согласился, что "первая ступень научной работы должна быть обеспечена". По оценке Сергеева, это очень важный вопрос.