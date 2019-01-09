"Флаг им в руки". Эксперт усомнился в испытаниях гиперзвукового оружия ВМС США

Никаких реальных успехов в испытании гиперзвукового оружия у ВМС США не будет никогда, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Лайфом.
— Ни при каких обстоятельствах невозможно добиться сравнимых скоростей, это невозможно в принципе. Никаких реальных успехов в этом направлении у ВМС США не будет никогда, поскольку принципы работы системы ПВО и стандартной корабельной артиллерии, они отличаются очень сильно, — сказал Коротченко.
По его словам, электромагнитная пушка способна разогнать снаряд до таких скоростей, но скорость будет гиперзвуковой только в момент самого выстрела, а дальше она постепенно будет снижаться.
— Флаг им в руки, если есть лишние миллионы долларов, пусть экспериментируют до посинения, чтобы потом прийти к таким выводам, о которых я сейчас рассказал, — добавил Коротченко.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что эскадренный миноносец США USS Dewey летом 2018 года в рамках испытаний выпустил два десятка гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия.
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