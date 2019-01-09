Завершена прокладка уже 400 километров "Северного потока — 2"

Компания Nord Stream 2 AG проложила уже более 400 километров газопровода "Северного потока — 2". Об этом РИА "Новости" рассказал представитель компании Йенс Мюллер.
— Более 400 километров было уложено к концу 2018 года, — сказал он.
Планируется, что, согласно озвученным ранее планам, строительство газопровода будет завершено к концу этого года.
В США меж тем пригрозили ввести санкции против подрядчиков "Северного потока — 2".
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