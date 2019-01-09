Гоген Солнцев возвращается к жене-пенсионерке

Супруги ходят к специалистам, составляют дневники гнева и пытаются совместно что-то делать.

Шоумен Гоген Солнцев возвращается к своей супруге Екатерине Терешкович, которая почти на 30 лет старше него. Как отмечается, они уже полтора месяца ходят к психологу. Супруги даже составляют дневники гнева.

В октябре Лайф сообщал, что супруга Гогена Солнцева, по его словам, перестала выходить на связь. Муж даже заподозрил её в измене. В ноябре они вместе участвовали в телешоу, куда Терешкович пришла в мини-юбке. В эфир также пришла дочь Екатерины. В какой-то момент женщины подрались.

Также сообщалось, что после этого Солнцев и Терешкович перестали общаться. Их роман уже не раз называли постановкой.