Названа дата новых трёхсторонних переговоров по газу РФ — Украина — ЕК

Читайте также

Названа дата новых трёхсторонних переговоров по газу РФ — Украина — ЕК

23

Фото: © РИА Новости

Число проведения встречи сообщил вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

Трёхсторонние переговоры по газу с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии пройдут 21 января в Брюсселе. Об этом в своём аккаунте в "Твиттере" написал вице-президент ЕК Марош Шефчович.

— Рад сообщить, что второй раунд политических трёхсторонних переговоров с Россией и Украиной относительно долгосрочного транзита газа в Европу пройдёт в Брюсселе 21 января. Встреча будет основана на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих политических и экспертных раундов, — написал политик.

В декабре 2018 года "Лайф" сообщал, что Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель в начале 2019 года на переговоры по газу. Первый раунд переговоров состоялся летом 2018 года, министр энергетики РФ Александр Новак назвал переговоры конструктивными.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×