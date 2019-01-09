Названа дата новых трёхсторонних переговоров по газу РФ — Украина — ЕК

Число проведения встречи сообщил вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

Трёхсторонние переговоры по газу с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии пройдут 21 января в Брюсселе. Об этом в своём аккаунте в "Твиттере" написал вице-президент ЕК Марош Шефчович.

— Рад сообщить, что второй раунд политических трёхсторонних переговоров с Россией и Украиной относительно долгосрочного транзита газа в Европу пройдёт в Брюсселе 21 января. Встреча будет основана на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих политических и экспертных раундов, — написал политик.

Pleased that the 2nd round of political trilateral talks with #Russia and #Ukraine on the long-term transit of #gas to Europe will take place in Brussels on 21 Jan. The meeting will build on the progress achieved during previous political & expert rounds. https://t.co/6jdITQyokC pic.twitter.com/dcP7nm9Tmi — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) 9 января 2019 г.

В декабре 2018 года "Лайф" сообщал, что Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель в начале 2019 года на переговоры по газу. Первый раунд переговоров состоялся летом 2018 года, министр энергетики РФ Александр Новак назвал переговоры конструктивными.