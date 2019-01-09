В России выросли цены на АЗС крупных нефтяных компаний

У крупных компаний есть право повысить розничные цены на бензин не более чем на 1,7% с 1 января.

На АЗС крупных российских нефтяных компаний с 1 января выросли цены на топливо. Стоимость бензина возросла на 60–79 копеек, что находится в оговорённых с правительством пределах. Об этом сообщил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

— Было разрешение повысить, им воспользовались: примерно от 60 до 79 копеек выросли розничные цены на АЗС ВИНК в зависимости от того, какие цены были установлены, на каких уровнях они были заморожены, — приводит слова президента РСТ РИА "Новости".

Аркуша напоминает, что заморозка цен в рознице не распространяется на независимые АЗС. Они могут ориентироваться на рынок, например на оптовые цены, в частности, у конкурентов — вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

— Если цена на 4% выше ВИНК, то к независимым идут проверяющие и выясняют, почему они повысили цены, — отмечает президент РСТ.

С 1 ноября по 31 марта в России действует соглашение по стабилизации рынка топлива. Согласно документу, крупным нефтяным компаниям можно повысить розничные цены на бензин не более чем на 1,7% с 1 января.