Помощь будет. Власти региона вступились за сестру погибшей в Магнитогорске

Женщине, как оказавшейся в трудной жизненной ситуации, будет оказана материальная помощь за счёт средств областного бюджета.

Власти Челябинской области окажут материальную помощь сестре одной из жертв обрушения в Магнитогорске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города, ранее ей было отказано в выплате, поскольку она не входит в список ближайших родственников.

Согласно федеральному законодательству, как ранее уточняли в пресс-службе губернатора Челябинской области, выплаты производятся только ближайшим родственникам. В их число входят родители, дети, супруги, но братьев и сестёр в этом перечне нет.

— Заявителю, как оказавшейся в трудной жизненной ситуации в связи с гибелью сестры, будет оказана материальная помощь за счёт средств областного бюджета, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размер материальной помощи пострадавшим в результате ЧП. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Получившие тяжкий или средний вред здоровью получат по 400 тысяч, лёгкий вред — по 200 тысяч рублей.

Напомним, трагедия в доме по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошла 31 декабря. По последней информации, погибло 39 человек.