На Кубани у Снегурочки отпала голова и едва не покалечила ребёнка

В Краснодарском крае у фигуры Снегурочки отвалилась голова и едва не убила девочку. Видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал Life Shot.
Мама снимала, как дочь бегала между фигурами Деда Мороза и Снегурочки. Женщина рассказывала, как у них прошли праздники. В один момент девочка подбежала к фигуре Снегурочки и толкнула её. У статуи неожиданно отвалилась голова и чудом не задела ребёнка.
Вероятно, женщина теперь обратится с жалобой в городские службы, чтобы подобное впредь не повторялось.
Ранее Лайф писал о том, что в Самарской области установили Деда Мороза и Снегурочку, которых боятся дети.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени