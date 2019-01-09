На Кубани у Снегурочки отпала голова и едва не покалечила ребёнка

Мать ребёнка сняла, как на площади города ломается статуя, установленная местной администрацией.

В Краснодарском крае у фигуры Снегурочки отвалилась голова и едва не убила девочку. Видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Мама снимала, как дочь бегала между фигурами Деда Мороза и Снегурочки. Женщина рассказывала, как у них прошли праздники. В один момент девочка подбежала к фигуре Снегурочки и толкнула её. У статуи неожиданно отвалилась голова и чудом не задела ребёнка.

Вероятно, женщина теперь обратится с жалобой в городские службы, чтобы подобное впредь не повторялось.

Ранее Лайф писал о том, что в Самарской области установили Деда Мороза и Снегурочку, которых боятся дети.