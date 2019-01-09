"18 мне уже". Солист "Руки вверх!" предложил ввести возрастной ценз на музыку

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"18 мне уже". Солист "Руки вверх!" предложил ввести возрастной ценз на музыку

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Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

По мнению исполнителя, зрителей также следует предупреждать о матерных словах, чтобы те сами выбирали, слушать им композицию или нет.

Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков прокомментировал в беседе с Лайфом призыв коллеги по цеху певца Димы Билана ввести цензуру на российской эстраде.

— Я против любой цензуры, я, скорее, больше за контроль по возрастному цензу, как это делается во всех цивилизованных странах. Ну и обязательно ставить, если есть какие-то матные слова, что-то такое, обязательно ставить специальный значок "ненормативная лексика". И всё. А дальше уже люди должны сами выбирать и решать, что им можно, а что нельзя, — считает Жуков.

По мнению солиста "Руки вверх!", Билан не имел в виду радикальные меры. Собеседник Лайфа поделился мнением, что его коллега, скорее всего, просто выступает за более качественную музыку на российской сцене.

Ранее певец Дима Билан заявил о необходимости ввести в музыке определённые рамки, "чтобы не сваливаться в абсолютный треш и вседозволенность".

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