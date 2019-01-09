Верховный лидер Ирана назвал американских чиновников "первоклассными идиотами"

Руководитель страны отметил, что заявления официальных лиц Штатов противоречат логике.

Некоторые американские чиновники — "первоклассные идиоты". Такое мнение на своей странице в "Твиттере" выразил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

— Некоторые представители американского руководства делают вид, что они сумасшедшие. Конечно же, я не согласен с этим, ведь они первоклассные идиоты, — написал в посте Хаменеи.

Some U.S. officials pretend that they are mad. Of course I don't agree with that, but they are first-class idiots. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 9 января 2019 г.

Руководитель Ирана также назвал "клоунадой" некоторые заявления американских чиновников.

— Представитель американских властей недавно заявил, что Иран должен учиться соблюдению прав человека у Саудовской Аравии! Как ещё можно назвать такого человека, кроме как клоуном? Ни их угрозы, ни их обещания, ни их подписи не заслуживают внимания и доверия, — заявил Хаменеи.

Обострение отношений двух стран произошло после того, как президентом Соединённых Штатов стал Дональд Трамп. Ранее Лайф сообщал, что США поддержали решение Евросоюза о введении санкций против Министерства информации Ирана и двух граждан Исламской республики.