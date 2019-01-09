Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Кэшбери" по решению суда

Сайты финансово-инвестиционного холдинга "Кэшбери", в котором многие эксперты усматривают признаки финансовой пирамиды, были заблокированы на территории России. Это произошло после вступления в силу решения суда от 12 декабря прошлого года. Первомайский суд Ростова-на-Дону признал информацию, размещённую на интернет-ресурсах "кэшбери.рф" и cashbery.com, запрещённой к распространению на территории страны.

— Доступ к сайту cashbery.com ограничен, — подтвердил ТАСС руководитель управления Роскомнадзора по Ростовской области Игорь Сидорцов.

Ранее Центробанк оценил предварительный ущерб от деятельности "Кэшбери" в три миллиарда рублей. По данным экспертов, в работе компании присутствуют признаки финансовой пирамиды. Психолог объяснил, почему люди становятся жертвами таких сервисов.