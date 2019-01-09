Россиянка за рулём легковушки сбила фельдшера, пока тот помогал раненным в ДТП

Женщина пыталась объехать место происшествия, но не заметила 43-летнего фельдшера.

В Челябинской области автоледи сбила фельдшера скорой помощи, которая оказывала помощь пострадавшим при ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Первая авария произошла на 38-м километре автодороги "Обход Челябинска" по вине 29-летней девушки. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу на своей Kia Ceed, где столкнулась с Zaz Sens. Пострадали оба водителя и два пассажира Zaz.

— На место ДТП прибыла скорая медпомощь, бригада которой оказывала помощь пострадавшим. В это время женщина на автомобиле Daewoo Nexia при попытке объехать место аварии наехала на своём автомобиле на фельдшера, женщину 1975 года рождения, — говорится в сообщении.

В результате наезда 43-летняя женщина-врач получила телесные повреждения, ей также была оказана медпомощь. Пострадавших в результате двух ДТП госпитализировали в челябинскую клиническую больницу № 3.