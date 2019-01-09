Фокус с наручниками. В Уфе артистов шапито задержали прямо во время шоу

Причиной инцидента стало невыполнение представителями цирка судебного решения о закрытии шапито, где не соблюдались правила пожарной безопасности.

Уфимские судебные приставы прервали представление передвижного цирка шапито. При зрителях сотрудники ФСПП вывели артистов в наручниках.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Управления федеральных приставов Башкирии, инцидент произошёл 4 января в шатре цирка шапито "Триумф" в уфимском микрорайоне Сипайлово. Причиной задержания стало невыполнение представителями цирка судебного решения о закрытии шапито, где не соблюдались правила пожарной безопасности.

— О временном приостановлении работы цирка решение было принято ещё 19 декабря Октябрьским районным судом, но руководство заведения не подумало его исполнить и во время новогодних каникул продолжало собирать горожан на шоу, — сказал представитель управления.

Уже спустя день артисты вновь хотели дать выступление, но сотрудники службы оцепили шатёр и не пустили в зал горожан и самих артистов. Говоря о нарушении пожарной безопасности, в управлении отметили, что в помещении, где проходят выступления, есть только один выход, который предназначен для эвакуации зрителей и цирковых зверей.

— Если начнётся пожар, трагедии в таких условиях не избежать. Также нет системы пожарной сигнализации, пол покрыт легковоспламеняющимся материалом, — отмечают судебные приставы.

На странице шапито в соцсети "ВКонтакте" говорится, что цирк переехал в здание ВДНХ ЭКСПО на улице Менделеева. Между тем уфимцы интересуются в комментариях, когда им вернут деньги за прерванное представление.