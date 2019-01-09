Опубликовано фото россиянина, задержанного на Сайпане по запросу ФБР

Американские спецслужбы обвиняют российского бизнесмена в экспорте оборонных устройств и отмывании денег.

Британское издание Daily Mail опубликовало фото россиянина Дмитрия Макаренко, задержанного на острове Сайпане по запросу ФБР 29 декабря — на следующий день после задержания в Москве американца Пола Уилана.

Как писал Лайф, американские спецслужбы обвиняют российского бизнесмена в экспорте оборонных устройств, таких как приборы ночного видения, тепловизионные устройства и капсюли, а также в отмывании денег. По имеющейся информации, Макаренко содержится в тюрьме Гонолулу в штате Гавайи, где ожидает этапирования в Майами.

Напомним, 48-летнего американца Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года "при проведении шпионской акции". Его брат заявил, что Уилан приехал в Россию на свадьбу, правда, на торжество он так и не явился.