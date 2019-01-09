Убийце двух девушек. В Белоруссии вынесли первый в этом году смертный приговор

Мужчина забил насмерть девушек, которые пришли к нему в гости, после чего пытался избавиться от их тел.

В Белоруссии суд вынес смертный приговор в отношении 36-летнего жителя Бобруйска за убийство двух девушек с особой жестокостью. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра "Весна".

— Озвучен приговор местному жителю Александру Осиповичу. Его обвинили в двойном убийстве, совершённом при отягчающих обстоятельствах. (...) Смертный приговор, — говорится в сообщении.

По данным белорусского Следственного комитета, 20 июля 27-летняя Кристина Крюшкина и 26-летняя Олеся Климова познакомились в кафе с Александром Осиповичем и отправились к нему домой.

Как отмечает портал Tut.by, между мужчиной и девушками в один момент возник конфликт, после чего злоумышленник нанёс своим жертвам многочисленные удары руками, ножом и молотком. Одна из девушек позвонила в полицию и сказала, что её пытаются убить, но не смогла назвать адрес.

В тот же день полицейские обнаружили тела Климовой и Крюшкиной в ванной комнате убийцы. Оперативникам удалось установить, что мужчина предпринял попытку избавиться от тел.

По словам самого Осиповича, девушки что-то подсыпали ему в пиво в кафе и ждали, каким образом напиток на него подействует. Мужчина полностью признал свою вину в содеянном.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянина убили на Украине во время пьяной ссоры.