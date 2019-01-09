Берлин и Париж будут добиваться получения Германией постоянного места в СБ ООН

Кабмин ФРГ заявил, что страны "выступают за общий европейский голос, сильный европейский голос в Совбезе".

Берлин и Париж намерены сотрудничать друг с другом, чтобы добиться предоставления ФРГ постоянного места в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в тексте нового договора о сотрудничестве двух стран, который будет подписан 22 января в Аахене.

— Приоритетом германо-французской дипломатии будет принятие ФРГ постоянным членом СБ ООН, — цитирует документ Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, соглашением также предусмотрено создание совместного совета по вопросам обороны и безопасности. Ожидается, что Аахенский договор будет основываться на положениях Елисейского договора от 1963 года, в связи с чем соглашение также называют "новый Елисейский договор".

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил на брифинге, что соглашение предусматривает усиление взаимодействия, в том числе в структурах ООН. По его словам, Берлин и Париж "выступают за общий европейский голос, сильный европейский голос в Совбезе ООН".