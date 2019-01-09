Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления

Согласно прогнозу, погодные аномалии в столице будут сопровождаться потеплением.

В Московском регионе 11 января ожидается резкое понижение атмосферного давления, в течение двух дней столбики барометров могут упасть более чем на 20 миллиметров ртутного столба. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Только за 11 января давление понизится на 15 мм, а на следующие сутки, в субботу, ещё на 5–8 мм. Это действительно очень резкое падение, — пояснил он.

Согласно прогнозу, к 12 января давление в столице упадёт примерно до 730 мм при норме в 748 мм ртутного столба. По словам Вильфанда, виновник погодных аномалий — циклон, который сформировался сейчас над Северной Атлантикой. Понижение атмосферного давления в Москве будет сопровождаться потеплением. 13 января ожидается 1–6 градусов ниже нуля и слабая оттепель.