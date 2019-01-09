ОНФ будет следить за изменением тарифов на вывоз мусора в регионах России

Активисты Народного фронта также намерены оценить обоснованность тех сумм, которые россияне будут платить за вывоз мусора.

Общественный народный фронт проследит за изменением тарифов на вывоз и утилизацию мусора в российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

В ОНФ напомнили, что с 1 января этого года в стране заработала новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которая направлена на кардинальные изменения принципа, а также механизма сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.

— У нас есть большие опасения по поводу адекватности формирования нового тарифа, — говорится в сообщении пресс-службы.

В движении также намерены оценить обоснованность тех сумм, которые граждане будут платить за вывоз мусора. Уже по итогам будет составлен рейтинг всех российских регионов по размеру платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов.