Автобус с российскими туристами попал в аварию в Таиланде

В Таиланде автобус, в котором ехали российские туристы, попал в аварию. Как сообщает Phuket News, это случилось на пути из города Камала в провинцию Пхангнга.

ДТП произошло сегодня в 8:00 по местному времени (04:00 мск). Автобус Anex Tour задел пикап, который ехал в противоположном направлении. Туристы отделались испугом. Пострадавших нет. В причинах ЧП разбирается полиция.

Ранее россиянка была госпитализирована в Таиланде в тяжёлом состоянии.