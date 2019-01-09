В Москве задержали диггеров, которые вылезли из канализации посреди дороги

Любителям подземных экспедиций теперь грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

Трёх диггеров задержали за нарушение пропускного режима охраняемого объекта в центре Москвы — они гуляли в подземном коллекторе у Дома правительства РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Москвич и приезжий из Башкортостана 1996 и 1982 годов рождения, а также 26-летняя москвичка 8 января спустились в туннель и пошли гулять в районе речки Пресня, которая сейчас протекает в коллекторе, — рассказал собеседник агентства.

Спустя некоторое время они вылезли из канализационного люка на проезжую часть в районе улицы Дружинниковской рядом с Домом правительства. Там диггеров обнаружил и задержал патруль Росгвардии. Инсайдер добавил, что нарушителям выписали административный протокол. Любителям подземных экспедиций грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.