Песков рассказал о подготовке визита Путина в Сербию

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Песков рассказал о подготовке визита Путина в Сербию

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Александр Вучич (слева) и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Не исключено, что глава государства лично вручит президенту Сербии Александру Вучичу орден Александра Невского, которым сербский президент был награждён за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит главы государства Владимира Путина в Сербию готовится, а программа поездки прорабатывается. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Да, готовится, — сказал представитель Кремля.

Песков, отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер лично вручить Александру Вучичу орден Александра Невского, которым сербский президент был награждён за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией, заявил, что "программа прорабатывается".

Ранее лидер Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции заявил, что ждёт Владимира Путина 17 января.

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