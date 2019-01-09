Песков рассказал о подготовке визита Путина в Сербию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит главы государства Владимира Путина в Сербию готовится, а программа поездки прорабатывается. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Да, готовится, — сказал представитель Кремля.
Песков, отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер лично вручить Александру Вучичу орден Александра Невского, которым сербский президент был награждён за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией, заявил, что "программа прорабатывается".
Ранее лидер Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции заявил, что ждёт Владимира Путина 17 января.
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