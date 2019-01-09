Уроженка Мурманска выдвинула свою кандидатуру в мэры турецкой Аланьи

Россиянка рассказала, что её команда разработала более 40 проектов для развития популярного у туристов курорта.

Анастасия Петрова Четинкая, имеющая два гражданства — России и Турции — может побороться за пост главы муниципалитета Аланьи на предстоящих местных выборах в Турции. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

35-летняя Четинкая переехала в Аланью в 2010 году. По словам женщины, год назад она получила турецкое гражданство. Журналистам кандидат сообщила, что её происхождение не является минусом на предстоящих выборах.

— Мы будем работать для Аланьи, — заявила россиянка, добавив, что её команда разработала более 40 проектов для развития популярного у туристов муниципалитета.

Муниципальные выборы в Турции намечены на 31 марта.