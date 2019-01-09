Уроженка Мурманска выдвинула свою кандидатуру в мэры турецкой Аланьи

Анастасия Петрова Четинкая, имеющая два гражданства — России и Турции — может побороться за пост главы муниципалитета Аланьи на предстоящих местных выборах в Турции. Об этом сообщает Анатолийское агентство.
35-летняя Четинкая переехала в Аланью в 2010 году. По словам женщины, год назад она получила турецкое гражданство. Журналистам кандидат сообщила, что её происхождение не является минусом на предстоящих выборах.
— Мы будем работать для Аланьи, — заявила россиянка, добавив, что её команда разработала более 40 проектов для развития популярного у туристов муниципалитета.
Russian national becomes candidate for Turkey elections https://t.co/gfHc0xx4bl pic.twitter.com/eJqV83ImCP— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 9 января 2019 г.
Муниципальные выборы в Турции намечены на 31 марта.
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