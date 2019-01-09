В МВФ рассказали, сколько украинцев подались на заработки за рубеж

В фонде признали провальными попытки Киева по созданию более динамичной, прозрачной и конкурентоспособной экономики.

Около трёх миллионов украинцев вынуждены работать за границей из-за экономических проблем на родине. Эти данные опубликованы в отчёте Международного валютного фонда (МВФ).

По оценке экспертов МВФ, к значительному увеличению числа трудовых мигрантов привели экономические проблемы на Украине. В отчёте говорится, что рост ВВП недостаточен для возвращения страны на докризисный уровень. Незалежной по-прежнему не хватает инвестиций, а высокий уровень проблемных кредитов негативно влияет на банковскую систему государства. В фонде также признали провальными попытки Киева по созданию более динамичной, прозрачной и конкурентоспособной экономики.

Отчёт был подготовлен специалистами МВФ на основе данных на ноябрь — декабрь 2018 года.