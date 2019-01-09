Олимпийская чемпионка из Южной Кореи обвинила своего тренера в изнасилованиях

По словам Сим Сок Хи, в основном это происходило во время сборов и международных состязаний.

Олимпийская чемпионка Сочи и Пхёнчхана 21-летняя Сим Сок Хи из Южной Кореи обвинила своего тренера Чо Чжэ Бома в систематических изнасилованиях. Об этом сообщает Channel News Asia (CNA).

По её словам, насилию со стороны своего тренера она подвергалась с 17-летнего возраста. В основном это происходило во время сборов и международных состязаний.

Сим Сок Хи также добавила, что тренер избивал её хоккейной клюшкой. Сам Чо Чжэ Бом свою вину отрицает.