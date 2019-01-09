Нашли в номере. Россиянка умерла на отдыхе в Таиланде

В настоящее время полицейские ожидают результатов медэкспертизы, чтобы установить причину смерти.

На Пхукете нашли мёртвой в номере отеля гражданку России, сообщает газета "Новости Пхукета".

Как отмечается, 31-летнюю туристку обнаружили лежавшей на спине поперёк постели в своём номере. Следов борьбы ни в номере, ни на теле женщины обнаружено не было. Несанкционированное проникновение посторонних в номер установить также не удалось.

— Мы не смогли установить какую-либо очевидную причину смерти. Сейчас мы ждём заключения специалистов больницы Vachira Hospital, — рассказали в полиции.

Правоохранители сообщили, что она отдыхала на Пхукете с дочерью и братом. Имя скончавшейся не называют, но в полиции рассказали, что все трое покинули страну 9 января.

Ранее Лайф рассказывал о погибшей 48-летней россиянке, которую нашли у семиэтажного здания, где она арендовала апартаменты.