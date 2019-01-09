Площадь пожара на заводе под Оренбургом увеличилась до шести тысяч квадратов

Площадь пожара на заводе цинкования в Оренбургской области увеличилась вдвое и составляет теперь шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-секретарь областного МЧС Татьяна Самойлова.

— В настоящее время площадь пожара составляет порядка 6 тыс. (квадратных метров), — сказала Самойлова в эфире телеканала "Россия 24".

Возгоранию присвоили повышенный номер сложности. При этом угрозы распространения огня на другие здания нет.

На место ЧП выехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

С территории завода эвакуировали персонал. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Причина столь крупного пожара неизвестна.