Зашло под оливье. Назван телеканал, возглавивший рейтинги в новогоднюю ночь

Классические новогодние огоньки вновь опередили другие форматы, а молодежь предпочла "Уральским пельменям" юмористическое караоке.

Исследовательская компания Mediascope сравнила показатели новогодних шоу-программ на основных телеканалов в интервале 23:00 — 02:00 и определила победителя. Основная конкуренция традиционного сложилась между первой и второй кнопками. Согласно выводам экспертов, "Россия 1" с небольшим отрывом опередила "Первый канал".

Оказалось, что доля аудитории "Первого канала" в новогоднем слоте составила 24%, а "России 1" — 26,8%. По мнению экспертов, лидерство обеспечено возрастной аудиторией старше 55 лет. Интересно, что в группе 45-54 аудитория двух каналов сопоставима, а в остальных возрастных группах, в том числе молодежной, лидирует "Первый".

— Похожая расстановка сил была и в прошлом году, когда "Первый канал" обновил формат новогоднего шоу, — приводит выдержку из исследования РИА Новости.

Третье место по объему аудитории в новогоднем слоте досталось телеканалу СТС. Эксперты связывают этот успех с возвращением в праздничный эфир шоу "Уральских пельменей". Изменения коснулись лишь группы зрителей от 25 до 34 лет: там СТС заметно уступил коллегам из ТНТ. Кстати, там, как и в прошлый годы, в новогоднюю ночь показали шоу "Камеди клаб. Karaoke star".

А ранее Лайф рассказывал, что традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина вновь стало самым рейтинговым событием праздничного эфира, а наибольшее количество зрителей, как и в предыдущие годы, смотрели его на "Первом канале".