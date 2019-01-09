Комментируя уход из его фракции депутатов, Олег Ляшко заявил, что он "живой человек и имеет право на ошибки".

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сравнил себя с Иисусом Христом, отвечая на вопрос о депутатах, которые покинули его фракцию или были исключены из неё. Об этом пишут украинские СМИ.

— Если судить таким образом, то и у Иисуса Христа были проблемы с подбором команды; давайте вспомним Иуду Искариота, — сказал он. — Я живой человек, я тоже имею право на ошибки, и я совершаю эти ошибки. Я не родился лидером фракции.

По данным СМИ, за четыре года из фракции Ляшко ушли четыре депутата: Сергей Мельничук, Андрей Артеменко, Игорь Попов и Оксана Корчинская.