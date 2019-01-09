Рябков назвал санкции против России свидетельством слабости США

Замглавы МИД РФ напомнил, что они были введены на основе беспочвенных подозрений.

Санкции против Москвы из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы являются "свидетельством слабости политики" Вашингтона. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал на полях политологического форума Raisina Dialogue.

Замглавы МИДа напомнил, что за время расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера американская сторона не предоставила никаких доказательств вины Москвы.

Рябков отметил, что Россия "бесчисленное количество раз" предлагала администрациям нынешнего и предыдущего лидеров США сотрудничество в сфере кибербезопасности, но американцы отказались от предложений.

Американские спецслужбы приписывают РФ вмешательство в избирательный процесс Соединённых Штатов в 2016 году. Расследованием этих якобы попыток влияния на протяжении уже почти двух лет занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.