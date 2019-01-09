Детский омбудсмен Москвы начал проверку видео с издевательствами над ребёнком

В Москве аппарат уполномоченного по правам ребёнка проверяет опубликованное в Сети видео с издевательствами 27-летней москвички над малышом. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в столице Евгения Бунимовича.
Уже направлен запрос в столичное управление полиции. Работа будет вестись вместе с социальными службами.
— Ситуация, конечно, там отвратительная, вопрос заключается в том, разовый это срыв или это происходит системно. Посмотрим, будем разбираться в этой ситуации очень подробно, она на контроле у нас, — заявил общественник.
Ранее Лайф сообщал о появлении в Сети видеозаписи с издевательствами над малолетним ребёнком. На ней мама малыша кричит на сына, не стесняясь в выражениях и угрожая отправить его в детский дом.
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