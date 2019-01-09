В Совфеде рассказали, на каких условиях Россия согласится вернуться в ПАСЕ

По мнению Морозова, участие делегации из РФ в работе ассамблеи возможно только на принципах равноправия.

Член Комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов рассказал в беседе с Лайфом, на каких условиях Россия может принять приглашение от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на зимнюю сессию.

— Сам по себе факт этот позитивный, то есть раз идут консультации, если речь идёт об участии России в том или ином формате в работе ПАСЕ, это позитивно. Вопрос — на каких условиях? И здесь ответы все известны: мы будем участвовать в работе ПАСЕ — наша парламентская делегация — только на абсолютно равноправных принципах, на которых участвуют делегации других государств. Никакие другие подходы нас не устраивают и не будут устраивать, — сказал сенатор.

По словам парламентария, если вопрос об участии российской делегации в работе ПАСЕ ставится в каком-либо ином формате, с какими-то изъятиями, то Москва "на это не пойдёт".

Ранее Лайф писал, что ПАСЕ предложила Госдуме сформировать делегацию для участия в зимней сессии.