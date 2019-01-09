Эксперты WADA прибыли в Москву

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Эксперты WADA прибыли в Москву

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков 

Менее чем через неделю агентство будет рассматривать вопрос о возможности продления санкций против российского спорта.

В Москву прибыла делегация Всемирного антидопингового агентства. Их цель — получение данных антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной организации.

— Члены команды прибыли в Москву и с нетерпением ждут начала работы завтра. На данном этапе невозможно точно сказать, сколько времени это займёт, но, возможно, два-три дня, — отметили в WADA.

Россия не предоставила до 31 декабря базу данных. 16 стран выступили за повторное отстранение РУСАДА. Это может привести к новым запретам для российских спортсменов на участие в соревнованиях. Вопрос будет рассматриваться Комитетом по соответствию WADA 14–15 января.

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