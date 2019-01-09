Солистка группы "Время и стекло" попала в больницу в первый день отдыха в Дубае

Муж певицы исполнитель Владимир Дантес в Stories в "Инстаграм" посетовал, что из-за болезни супруги им пришлось пропустить экскурсию.

Украинская певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева заболела в первый день своего первого путешествия в Дубай. Об этом артистка сообщила в посте в своём аккаунте в Instagram.

— Мои новые друзья — температура и кашель — всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом, а тут так красиво и столько всего запланировано, — поделилась Дорофеева с подписчиками.

Дорофеева отметила, что несмотря на плохое самочувствие, ей удалось выйти на пляж и немого погреться. Всё остальное время девушка провела в номере. Украинские СМИ отмечают, что страховки у певицы не было, так что за медицинскую помощь Дорофеевой придётся заплатить полную стоимость из собственного кармана.