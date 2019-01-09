Эрдоган призвал заменить полиэтиленовые пакеты на сумки из конопли

Турецкий лидер рассказал, что его родители сами делали сумки, которые многократно использовались.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал заменить полиэтиленовые пакеты сумками из конопли. Его слова цитирует РИА "Новости".

— Пластиковые пакеты не могут разложиться в земле за 500, 750 и 1000 лет. Мы решительно объявляем им войну. Я помню, что мои родители делали сумки-авоськи. Их не выбрасывали после покупки, а мыли и использовали снова, — сказал Эрдоган.

Он отметил, что в его родной провинции Ризе выращивали коноплю, из которой производили ткань для таких сумок.

Эрдоган заявил, что в ходе избирательной кампании перед выборами, которые пройдут в Турции 31 марта, правящая Партия справедливости и развития принципиально отказалась от пластиковых пакетов и заменила их сумками.

Ранее Лайф писал о том, что в Чили приняли закон, запрещающий полиэтиленовые пакеты и упаковку.