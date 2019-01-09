Российские фильмы заработали за новогодние праздники 3,3 млрд рублей

Кассовый сбор российских фильмов за новогодние праздники составил рекордные 3,3 млрд рублей — на 12% больше выручки 2018 года. Как сообщает Фонд кино, больше всего заработал боевик режиссёра Алексея Сидорова "Т-34".
— Доля российского кино по итогам новогодних праздников составила 72,9% совокупной посещаемости кинотеатров страны, — говорится в сообщении.
Самый популярный среди россиян фильм "Т-34" собрал за 30 декабря — 8 января более 1,3 млрд рублей. Второе и третье места топа заняли "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" и "Ёлки последние" с кассовыми сборами 809 млн рублей и 518 млн рублей соответственно.
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