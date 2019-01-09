Глава Минобороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе из-за России

Франк Бакке-Йенсен заявил, что РФ вызывает "наибольшее беспокойство" у представителей оборонных кругов.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен допустил возможность начала войны между европейскими странами. Слова политика приводит издание The Independent Barents Observer.

— Проблема номер один — это Россия, — заявил министр, выступая на заседании Военного общества Норвегии. — В целом развитие событий показывает необходимость учитывать, что вооружённый конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым.

Политик отметил, что за последние пять лет расходы на оборону в Норвегии возросли примерно на 30%. Глава минобороны подчеркнул, что этот рост будет продолжаться.

В марте 2018 года Бакке-Йенсен был обеспокоен учениями, которые РФ проводила в непосредственной близости к территории королевства.