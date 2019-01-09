Немецкое издание рассказало, чему Берлин может поучиться у Москвы

В репортаже говорится, что столица РФ наглядно демонстрирует уровень, к которому движется вся страна.

Германии следует брать пример с России в некоторых вещах, включая опыт Москвы в строительстве аэропортов. Об этом пишет немецкое деловое издание Handelsblatt.

Автор статьи напоминает, что с 2006 года из-за технических проблем не могут достроить новый аэропорт Берлин-Бранденбург. В Москве тем временем функционируют четыре воздушные гавани, в которых нет проблем ни с выдачей багажа, ни с дорогой до города. Кроме того, в Подмосковье всего за два года был реконструирован аэропорт Жуковский.

Газета указывает и на достижения в сфере общественного транспорта: за последние десять лет в российской столице открыли около 50 станций метро, а в немецкой за это же время — всего три. Поезда в РФ в 9 из 10 случаев приходят вовремя даже в снегопад, чему могут позавидовать немецкие железные дороги.

Также автор статьи отметил развитие Сети. Средняя скорость Интернета в России в пять раз выше, чем в ФРГ, а во многих общественных местах есть бесплатный Wi-Fi.

— С помощью разных приложений жители Москвы могут оплачивать парковочное место, брать в аренду машину, записаться на приём к врачу, оплатить счёт в ресторане или заплатить с помощью смартфона за покупки на кассе, — говорится в репортаже.

Кроме того, многие столичные магазины, аптеки и торговые центры работают круглосуточно, на зависть жителям Германии. Издание признаёт, что Москва выгодно отличается на фоне других российских городов. Автор заключил, что столица наглядно демонстрирует уровень, к которому движется вся страна.