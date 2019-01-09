Москвичам будут доступны 60 площадок для крещенских купаний

Предварительно сотрудники спасательных служб обследуют дно водоёмов в местах подготовки прорубей.

В Москве оборудуют 60 площадок для крещенских купаний, где можно будет окунуться 18 и 19 января. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

— В столице традиционные крещенские купания пройдут на 60 площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января, — говорится в сообщении.

Как отмечается, купели оборудуют специальными настилами, чтобы купающиеся не поскользнулись. На площадках будут раздевалки, пункты обогрева и туалеты. Места купаний будут освещены, рядом с ними организованы парковки. За каждой площадкой закрепят команду для своевременной уборки.

Предварительно сотрудники спасательных служб обследуют дно водоёмов в местах подготовки прорубей перед мероприятиями.