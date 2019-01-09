МИД заявил, что слова Токио о Курилах грубо искажают договорённости Путина и Абэ

В Москве обратили внимание на высказывания японского руководства о необходимости "добиться понимания" о переходе островов Японии.

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов встретился с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Моргулов заявил послу, что российские власти обратили внимание на высказывания японского руководства по поводу заключения мирного договора с Москвой. В частности, в Токио заявляли о необходимости добиться понимания по вопросу "отказа от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии за "послевоенную оккупацию островов".

Замминистра иностранных дел РФ пояснил послу, что такие высказывания грубо искажают суть договорённостей лидеров России и Японии — президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ, достигнутых на основе Совместной декларации 1956 года. Также отмечается, что они "дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров".

В сообщении МИД РФ отмечается, что подобные заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственного нагнетения атмосферы "вокруг проблемы мирного договора".

Ранее Лайф сообщал, что японский премьер увидел в мирном договоре с Россией пользу для Соединённых Штатов.