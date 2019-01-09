Уберу в кладовку. Недорого. В Интернете предлагают услуги по разбору ёлки

За эти деньги москвичам помогут снять с новогодней красавицы игрушки и сложить их в коробку.

На одном из популярных сайтов с объявлениями появилось сообщение с предложением разобрать новогоднюю елку. И стоит это всего 500 рублей.

За эти деньги жителям Москвы помогут снять с новогодней красавицы игрушки, сложить их в коробку, а если ель искусственная, то ещё и уберут в кладовку.

— Вроде уже и пора бы отправить зеленую красавицу в кладовку, а все не доходят руки, да и работа навалилась… Был бы человек, который разобрал бы елку за вас. Есть такой человек! — говорится в сообщении.

В объявлении говорится, что подработать решили студенты и фрилансеры. Они заверили, что приедут в удобное время и сделают всё быстро, "без лишних посиделок".