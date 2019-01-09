В новогодние каникулы московский транспорт перевёз 92 миллиона пассажиров

Перевозки такси увеличились вдвое, что связано с ростом числа туристов, которых принимает столица.

В новогодние праздники московский транспорт перевёз около 92 млн человек. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума столичного правительства, сообщает РИА "Новости".

— В выходные и праздничные дни 2019 года московский транспорт перевёз 91,8 миллиона пассажиров, плюс 5% к аналогичному периоду прошлого года, — указано в материалах.

Как отмечается, максимальное увеличение перевозок произошло у таксистов — этим транспортом пользовались в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Специалисты считают, что это связано с ростом числа туристов.

В документах говорится, что метро и МЦК приняли 40 млн пассажиров, а наземным транспортом воспользовался 31 млн человек. Пригородные поезда в новогодние каникулы перевезли 10,8 млн человек, такси — 8,8 млн пассажиров, а каршерингами воспользовались 650 тысяч человек.

Во время праздников перевозки пассажиров обеспечили 92 тысячи сотрудников. Работа прошла в штатном режиме, чрезвычайных происшествий не произошло.