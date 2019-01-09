В Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин

Ещё два года назад украинские СМИ сообщали о том, что публицист борется с карциномой.

Главный редактор оппозиционного украинского еженедельника "2000" Сергей Кичигин скончался в Боткинской больнице. Об этом РИА "Новости" рассказал его друг, журналист Дмитрий Киселёв.

— Московские медики до конца боролись за его жизнь, делали всё возможное для его спасения, но, к сожалению, сегодня он скончался после тяжёлой болезни, — цитирует агентство слова Киселёва.

Украинский предприниматель и меценат Вадим Новинский на своей странице в соцсети "Фейсбук" также сообщил о смерти Кичигина. Новинский отметил, что Кичигин был "талантливым публицистом и успешным менеджером с колоссальной работоспособностью".

В начале 2017 года украинские СМИ сообщали, что Кичигин перенёс операцию из-за диагностированной у него карциномы.

В 1999 году Кичигин основал общественно-политический еженедельник "2000" . После государственного переворота на Украине в 2014 году издание почти месяц не печаталось из-за давления сил со стороны захвативших власть в Киеве людей.