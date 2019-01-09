В Эрмитаже отреагировали на шутку Путина о невозможности попасть в музей

Там рассказали, что глава государства сам отменил визит, узнав, что тот закрыт из-за выходного.

Государственный Эрмитаж отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина по поводу несостоявшегося визита в музей 7 января.

Накануне, будучи в Калининграде, глава государства пошутил, что "хотел вчера сходить в Эрмитаж, говорят: "Эрмитаж закрыт". Президент отметил, если бы филиал Эрмитажа был в Калининграде, он "пришёл бы сюда".

В тексте на сайте музея говорится, что президент сам отменил визит, "чтобы не нарушать общепринятых правил, хотя, как только глава государства известил о намерении побывать в музее, для него были готовы организовать экскурсию".

В Эрмитаже рассказали, что, узнав о возможном визите главы государства, за 20 минут вместе с сотрудниками ФСО провели все приготовления. В интервью Лайфу глава музея Михаил Пиотровский ещё накануне выражал готовность открыть двери Эрмитажа для президента.